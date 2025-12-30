Meteoroloji'den kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batısında beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, 1500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yarın ve perşembe günü Doğu Anadolu bölgesinde beklenen kar yağışlarının, yarın sabah saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl'de, öğleden sonra Erzurum'un güneyi, Ağrı ve Van'da kuvvetli, Muş, Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari'de yer yer yoğun olacağı öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yarın sabah saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman Diyarbakır ve Şanlıurfa ile öğle saatlerinden itibaren Mardin, Batman ve Siirt'te ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.

Perşembe günü de Batman ve Siirt'te kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının, diğer illerde etkisini azaltarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Hatay'da yarın kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Hatay'ın yüksekleri, Adana'nın kuzeyinin yüksekleri ve Osmaniye'nin yükseklerinde kuvvetli kar bekleniyor. Kahramanmaraş ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülecek yağışların, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybederek perşembe günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Karaman ve Konya'nın güneyinin yükseklerinde yarın ilk saatlerden itibaren, Yozgat'ın doğusu, Kayseri ve Niğde'nin yüksekleri ile Tokat ve Sivas çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Denizlerde fırtına bekleniyor

Bununla birlikte, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, perşembe günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de rüzgarın, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren yer yer 9 kuvvetinde olmak üzere 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, perşembe günü etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde sel, su baskını, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.