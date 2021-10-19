İlk Afrika ziyaretini 2004'te başbakanlığı döneminde Mısır'a yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Angola, Nijerya ve Togo'yu kapsayan ziyaretleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

İkili görüşmeler

Yemeğin ardından Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Liberya Devlet Başkanı Weah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile de bir görüşme gerçekleşirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşme, basına kapalı yapıldı.

Görüşmelerin ardından Erdoğan, Nijerya'ya gitmek üzere havalimanına hareket etti.