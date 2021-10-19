Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Özer'den eski Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eski Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz için taziye mesajı yayımladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından, eski Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan Orhan Oğuz'un vefat haberini üzülerek öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve eğitim camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer
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