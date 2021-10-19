Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Mısır ve GKRY'nin katılımıyla yapılan zirve sonrası yayımlanan bildiriye tepki gösterdi.

"Projelerin Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kapsayıcı olması lazım"

Yunan/Rum ikilisinin Türkiye ve KKTC'ye yönelik politikalarının yeni bir tezahürü olduğunun vurgulandığı bildiride Mısır yönetimini eleştirildi:

"Bu bildiriye Mısır’ın da dahil olması ise, Mısır yönetiminin Doğu Akdeniz’de işbirliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamamış olduğunun göstergesidir.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin dahil olmadığı hiç bir girişimin başarıya ulaşamayacağını dosta da düşmana da gösterdik. Türkiye, bölge ülkeleri arasında işbirliğini artıracak enerji projelerini desteklemektedir. Ancak, bu projelerin Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını gözardı etmemesi ve kapsayıcı olması lazımdır."

"Bölgedeki gerginliğin esas kaynağı Yunan/Rum ikilisinin maksimalist iddiaları"

Açıklamada, hem Kıbrıs Türklerinin hem de Türkiye'nin haklarının kararlılıkla korunacağının altı çizildi:

"Bildirideki ifadelerin aksine, bölgedeki gerginliğin esas kaynağı Yunan/Rum ikilisinin maksimalist ve gayri hukuki deniz sınırı iddiaları ve Kıbrıs Türklerini yok saymalarıdır. Bu ikilinin Doğu Akdeniz’de gerginlik çıkarmak için kıta sahanlığımızı ihlal teşebbüslerine geçtiğimiz günlerde gerekli cevap verilmiştir."

"Gerçekleri reddeden anlayışın meselenin çözümüne katkı sağlaması mümkün değil"

Bakanlığın açıklamasında, KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya destek verildiği belirtildi:

"Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından söz konusu ortak bildiriye ilişkin yapılan açıklamayı destekliyoruz. Ada’daki gerçekleri reddeden bir anlayışın Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlaması mümkün değildir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden yeni bir müzakere sürecinin başlamasının söz konusu olmayacağını bir kez daha hatırlatırız."