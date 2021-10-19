Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 18:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk askerinin Mali ve Orta Afrika'daki görev süresi uzatıldı
Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Mehmetçik'in görev süresinin 1 yıl uzatılmasına dair tezkere Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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Etiketler: Son Dakika Türk Silahlı Kuvvetleri TBMM
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