Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Togo'nun FETÖ ile mücadelede verdiği destek takdire şayandır"

Togo'nun FETÖ ile mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır. FETÖ ile mücadeledeki kararlılıklarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum.

"3 ülkeye aşı bağışında bulunacağız"

Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız.

Afrika'ya ziyaretlerimiz o kadar yoğun oldu ki, 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretler daha da artacak. Çok kısa bir zaman içinde Afrika'da 4 ülkeye daha ziyaret gerçekleştireceğiz.

FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız. Onların da bunu istediğini biliyoruz. Bu bağlamda her türlü desteği vereceğiz.

"Her daim Togo'nun yanında yer almaya devam edeceğiz"

Togo ile savunma sanayiinde beraber atabileceğimiz adımlarımız var. Tarımda beraber atabileceğimiz adımlarımız var. Terörün bu bölgeye sızmaması için de askeri güvenlik iş birliği alanında adımlar atabiliriz. Her daim Togo'nun yanında yer almaya devam edeceğiz.