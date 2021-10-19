Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 19:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo, Liberya ve Burkina Faso Cumhurbaşkanları ile görüştü
[Fotoğraf: DHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında görüşmelerini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki çalışma yemeği basına kapalı gerçekleştirildi.
Çalışma yemeğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Etiketler: Afrika Recep Tayyip Erdoğan
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