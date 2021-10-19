Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 COVID-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı.

223 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 352 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 88,56, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,66 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 114 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 54 milyon 966 bin 932'si birinci doz, 47 milyon 585 bin 869'u ikinci doz, 10 milyon 892 bin 702'si üçüncü doz olmak üzere 114 milyon 425 bin 692'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca'dan üçüncü doz çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından üçüncü doz çağrısında bulundu:

"Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var.

İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur."