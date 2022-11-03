Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3 Kasım 2002" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde kendisinin oy kullanırken çekilen fotoğrafı paylaşıldı.
AK Parti'nin iktidara geldiği seçimlerin yıl dönümünde yapılan paylaşımda, "20 yıl önce bugün, bu saatler" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2181" numaralı sandığa oyunu atarken çekilen fotoğrafı yer aldı.
20 yıl önce bugün, bu saatler…— Recep Tayyip Erdoğan | Dijital (@RTEdijital) November 3, 2022
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ???????? pic.twitter.com/A0VFYa3i8W
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan AK Parti
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