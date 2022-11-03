AK Parti iktidarında 20 yıl geride kaldı.

Türk siyasi tarihinde AK Parti dönemi 14 Ağustos 2001'de başladı. Erdoğan'ın liderliğinde "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" sloganıyla yola çıkıldı.

[''Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.'']

AK Parti ilk sınavını 2002'de verdi. Kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimlerde tek başına iktidar oldu. Erdoğan'ın gelenekselleşen balkon konuşmasının ilkini yaptığında da takvim yaprakları 3 Kasım 2002'yi gösteriyordu. Geçen 20 yılda kurulan tüm sandıklardan Erdoğan ve AK Parti ilk sırada çıktı.

Erdoğan ilk balkon konuşmasında millete seslendi:

[''Aylardır süren maratonun aylardır süren beklentinizin dün akşam arzuladığınız şekilde gerçekleştiğini gördük'']

Erdoğan ve AK Parti ipi hep önde göğüsledi

20 yılda; 6 genel, 2 cumhurbaşkanlığı, 4 yerel seçim ile 3 halk oylaması yapıldı. Erdoğan ve AK Parti ipi hep önde göğüsledi.

[9 Mart 2003… ''İşimiz zor, yolumuz uzun ama milletin desteğine ve kendimize olan güvenimiz tamdır.'']

12 Haziran 2011 seçimlerinde AK Parti her 2 seçmenden birinin oyunu aldı.

2014 yılında bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanını ilk kez Meclis değil halk seçti.

Erdoğan, milletin oyları ile 10 Ağustos 2014'te Türkiye'nin 12'nci Cumhurbaşkanı oldu.

[“Bugün milli irade bir kez daha kazanmıştır. Bugün demokrasi bir kez daha kazanmıştır.”]

AK Parti demokrasiye sahip çıkmak için birçok sınav verdi

AK Parti 20 yıllık iktidarında demokrasiye sahip çıkmak için birçok sınav verdi. E-Muhtıra, kapatma davası, gezi olayları, 17-25 Aralık polis/yargı darbesi ile karşılaştı. FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimi milletin desteği ile püskürtüldü.

[ “Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG… Topunuz gelin.”]

Terör koridoru engellendi, savunma sanayiinde tarihi adımlar atıldı

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoru, büyük harekat ve operasyonlarla engellendi. Savunma Sanayiinde dev projelere imza atıldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar terörle mücadelede önemli rol oynadı.

Diplomaside oyunu değiştiren ülke: Türkiye

Tüm engelleme girişimlerine rağmen Mavi Vatan'da haklar sonuna kadar savunuldu. Diplomaside sözü geçen bir Türkiye için uluslararası alanda cesur adımlar atıldı. Türkiye, "Oyunu değiştiren ülke" olarak tanımlandı. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için de yoğun çaba gösterildi.

Yatırımlar hız kesmedi

[18 Mart 2022... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptı. ]

AK Parti iktidarında yatırımlar hız kesmeden devam etti.

Duble yollar, devasa köprü ve tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, adliye sarayları, havalimanları, sosyal konutlar ve modern üniversite yurtları inşa edildi.

Milli otomobil üretim bandından indi

Cumhuriyetin 99'uncu yaşında Türkiye bir hayaline daha kavuştu. Milli otomobil TOGG üretim bandından indi.

[“Bundan 60 yıl önce devrim otomobilini engelleyenler hamdolsun devrin otomobilinde başarılı olamadılar, olamayacaklar.”]

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni hedefi 2023 seçimleri. Ve ardından yeni büyük projelerle "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu gerçekleştirmek.

[''3 Kasım 2002 tarihinde başlayan hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza atmış oluyoruz'']

Haber: Duygu Özdemir