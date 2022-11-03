AK Parti iktidardaki 20. yılını kutluyor
14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 20 yıl önce bugün, 3 Kasım 2002 genel seçimleriyle tek başına iktidara geldi. Son 20 yılda yapılan seçimleri AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan önde tamamladı. AK Parti'nin Türk siyasetine damga vuran rolü ve iktidarda geçen 20 yıl, dosya haberimizde...
AK Parti iktidarında 20 yıl geride kaldı.
Türk siyasi tarihinde AK Parti dönemi 14 Ağustos 2001'de başladı. Erdoğan'ın liderliğinde "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" sloganıyla yola çıkıldı.
AK Parti ilk sınavını 2002'de verdi. Kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimlerde tek başına iktidar oldu. Erdoğan'ın gelenekselleşen balkon konuşmasının ilkini yaptığında da takvim yaprakları 3 Kasım 2002'yi gösteriyordu. Geçen 20 yılda kurulan tüm sandıklardan Erdoğan ve AK Parti ilk sırada çıktı.
Erdoğan ilk balkon konuşmasında millete seslendi:
Erdoğan ve AK Parti ipi hep önde göğüsledi
20 yılda; 6 genel, 2 cumhurbaşkanlığı, 4 yerel seçim ile 3 halk oylaması yapıldı. Erdoğan ve AK Parti ipi hep önde göğüsledi.
12 Haziran 2011 seçimlerinde AK Parti her 2 seçmenden birinin oyunu aldı.
2014 yılında bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanını ilk kez Meclis değil halk seçti.
Erdoğan, milletin oyları ile 10 Ağustos 2014'te Türkiye'nin 12'nci Cumhurbaşkanı oldu.
AK Parti demokrasiye sahip çıkmak için birçok sınav verdi
AK Parti 20 yıllık iktidarında demokrasiye sahip çıkmak için birçok sınav verdi. E-Muhtıra, kapatma davası, gezi olayları, 17-25 Aralık polis/yargı darbesi ile karşılaştı. FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimi milletin desteği ile püskürtüldü.
Terör koridoru engellendi, savunma sanayiinde tarihi adımlar atıldı
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoru, büyük harekat ve operasyonlarla engellendi. Savunma Sanayiinde dev projelere imza atıldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar terörle mücadelede önemli rol oynadı.
Diplomaside oyunu değiştiren ülke: Türkiye
Tüm engelleme girişimlerine rağmen Mavi Vatan'da haklar sonuna kadar savunuldu. Diplomaside sözü geçen bir Türkiye için uluslararası alanda cesur adımlar atıldı. Türkiye, "Oyunu değiştiren ülke" olarak tanımlandı. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için de yoğun çaba gösterildi.
Yatırımlar hız kesmedi
AK Parti iktidarında yatırımlar hız kesmeden devam etti.
Duble yollar, devasa köprü ve tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, adliye sarayları, havalimanları, sosyal konutlar ve modern üniversite yurtları inşa edildi.
Milli otomobil üretim bandından indi
Cumhuriyetin 99'uncu yaşında Türkiye bir hayaline daha kavuştu. Milli otomobil TOGG üretim bandından indi.
AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni hedefi 2023 seçimleri. Ve ardından yeni büyük projelerle "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu gerçekleştirmek.
Haber: Duygu Özdemir