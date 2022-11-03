Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen A Haber, ATV, A Para ve A News'in "Gündem Özel" ortak canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin balistik füzesi Tayfun'un başta Yunanistan olmak üzere dünyada ses getirdiği belirtilerek, "Miçotakis yönetimi de Türkiye'yi Amerika'ya şikayet etti. Bir taraftan Amerika da Yunanistan'a silah desteğini devam ettiriyor. Bu anlamda yayınımız aracılığıyla Miçotakis yönetimine bir cevabınız olur mu? Savunma sanayinde dünyayı şaşırtacak başka neler bekliyor?" soruları üzerine Erdoğan, son uzun menzilli füze testinin Türk savunma sanayinin geldiği noktayı göstermesi bakımından çok önemli olduğunu söyledi.

"Tayfun Yunanlıları çıldırttı, Cenk ve Gezgin gibi füzelerin de müjdelerini vereceğiz"

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Roketsan bünyesinde bir dizi füze projeleri yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son yaptığımız Tayfun testidir o Yunanlıları çıldırtan. Devam eden süreçte inşallah bu adımlardan bir tanesi ve şimdi onun mesafesini artıracaklar. Yani 561 kilometre filan şu anda menzili bunu daha da uzatmak... Tabii bu 561 kilometre Yunanlıları tamamen Atina bunun menzili içinde diye ürkütmeye başladı, kırmızı alarm verdiler. Cenk ve Gezgin füzeleri gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz."

"Neredeyse her alanda tarihi işler yapıyoruz"

Neredeyse her alanda tarihi işler yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Biz savunma sanayini bazı ülkelerin dışarıdan bazılarının da içeriden engellemelerine rağmen bu noktaya getirdik. Aynı istikamette istiklalimiz ve istikbalimiz için gece gündüz demeden muhtelif füze, roket, mühimmat ve silahlar da dahil azimle çalışmaya devam ediyoruz. 2023 yılında milli muharip uçak, inşallah o da hangardan çıkacak. Hürjet, muharip insansız uçak Bayraktar Kızılelma, o da şu anda hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar TB3'ün Anadolu uçak gemisine inip kalkacağını, ağır sınıf Atak 2 helikopterinin ilk uçuşunu gerçekleştireceğini aktaran Erdoğan, "Denizlerdeki gücümüzü perçinleyecek olan (İ) sınıfı fırkateynlerimizin ilki İstanbul gemimizi de bu arada hizmete alacağız. Denizde ikmal muharebe destek gemimiz Derya ve yeni tip denizaltılarımızın ilki Piri Reis, o da hizmete girecek" dedi.

Uzun menzilli hava savunma sistemi Karaok füzeleri, havadan havaya Bozdoğan füzeleri ve Gökdoğan füzelerinin ilk teslimatının da yapılacağını belirten Erdoğan, "Atmaca füzeleri için geliştirilen KTJ-3200 turbo jet motoru bu arada teslim edilecek. Şimşek hedef uçağı seyir füzesine dönüşmüş haliyle ilk kez teslim edilecek. Tabii bu arada zırhlı amfibi hücum aracı ZAHA'lar, Pars 6x6 mayına karşı korumalı araçlar, modernize zırhlı muharebe araçları ZMA'lar ve yerli motora sahip Vuran araçları, ilk kez bunlar da envantere girecek" diye konuştu.

"Sadece onlar değil, başka kızacak olanlar da var"

"Epey kızdıracağız yani" denilmesi üzerine Erdoğan, "Çok kızarlar. Sadece onlar değil, başka kızacak olanlar da var. Tabii Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik izlediği bu tutumun izahı da kabulü de mümkün değil. Elbette bu mütecaviz ve hasmane tutum karşısında biz de sessiz ve tepkisiz kalamayız. Biz de bu eserlerimizle onlara cevabımızı vereceğiz. Laf üretmek yerine biz iş üreteceğiz. Burada Yunanistan'ın aklını başına alması lazım, tahrik ve provokasyonlarla bir yere varamayacaklarını da öğrenmeleri lazım" dedi.