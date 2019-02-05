AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, 31 Mart'taki yerel seçim öncesinde AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının yaptığı çalışmaları anlattı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm il ve ilçelerde sandık bazlı çalışmalara başladıklarını belirten Çam, öncelikle yüzde 25 ve altında oy aldıkları sandıklara yoğunlaştıklarına değindi.

Bu vesileyle "çat kapı" ziyaretler de gerçekleştirdiklerini ve bütün mahalleleri taradıklarını ifade eden Çam, şöyle konuştu:

"Şu an 192 bin sandığımız var. Türkiye genelinde başlangıçta az oy aldığımız sandıklardan başlayarak 31 Mart'a kadar tüm sandıklarımızın ziyaretlerini yapmış olmayı hedefliyoruz. Daha sonra arkadaşlarımız gittikten sonra da genel merkezimizden sohbet yapılan evleri arayarak nasıl geçtiği noktasında da bir geri dönüş almaya çalışıyoruz. Çok ciddi bir ses getirdi bu çalışma. 'AK kadınlar sahada ses getirecek' dedik. İnşallah bütün sandıkları ziyaret ederek 31 Mart'ta gezilmedik sandık bırakmayacağız."

"Belediye başkan adayları ile kadınları buluşturacağız"

İlçe belediye başkan adayları da belirlendikten sonra, belediye başkan adaylarıyla kadınları buluşturmayı hedeflediklerini aktaran Çam, şu anda bazı ilçelerde bu buluşmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Kadınlar Şehri Konuşuyor" başlığı altında bu buluşmaları gerçekleştireceklerine işaret eden Çam, sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve şehrine dair sözü olan bütün kadınları söz konusu etkinliklere davet etti.

Çam, etkinliklere katılacak olanlardan şehirlerinde kadınlara ait görmek istedikleri tüm detayları paylaşmalarını, sorular sormalarını isteyeceklerini kaydetti.

"100 soruya indirgedik"

Sahada anket çalışmaları yaptıklarını ve seçmenlerden aldıkları 6 bin soruyu 11 başlık altında toplayıp 100 soruya indirgeyerek buna uygun hazırlıklar yaptıklarına dikkati çeken Çam, "Kadın Kollarımız, sahaya çıktıklarında en ufak cevapsız soru bırakmayacak şekilde hazırlıklarını tamamlamış durumda" diye konuştu.

Kendilerine daha çok belediye başkan adaylarına yönelik sorular sorulduğunu bildiren Çam, yeni ekonomi planıyla ilgili detaylı sorularla da karşılaştıklarını anlattı.

AK Parti'nin kadın siyasi aktörleri bir araya geldi

AK Parti'nin 25 kadın belediye başkan adaylarıyla 30 Ocak'ta bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Çam, burada tecrübe paylaşımında bulunduklarını dile getirdi.

Ardından düzenlenen yemekte AK Parti'nin kadın vekilleri, belediye başkan adayları ve MKYK üyeleri ile bir araya geldiklerini aktaran Çam, "Hedefimiz, hem kadınların güç birliği yapmalarını sağlamak hem de AK Parti'nin kadın siyasi aktörlerini bir araya getirmekti" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın aday talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye meclis üyelikleri ile ilgili talimatı olduğunu vurgulayan Çam, şu bilgileri verdi:

"Belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyeliklerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın hem 2009'da hem 2014'te bir talimatı vardı, 'her üç adaydan biri kadın olacak' şeklinde. Bu dönemde 'iki adaydan biri kadın olacak' şekilde bir talimat verdi. Birinci sıra ana kademe ikinci sıra kadın kolları, üçüncü sıra gençlik kolları diye bir talimatı olduğu için biz de bütün adaylarımızla bir ön çalışma yaptık.

4 bin 219 kadın belediye meclis üyesi aday adayıyla birlikte 11 bölge esasıyla MYK üyelerimizin tamamı, başkan yardımcılarımız gitti, birebir görüşmeler yaptılar, tanışma toplantıları yaptılar. Buradaki amacımız aslında ehliyet ve liyakat sahibi, ilçelerinde katma değer üretebilecek oraya faydası olabilecek nitelikteki olan arkadaşlarımızı önceleyerek bir liste oluşturmak ve çalışma yapmaktı."

Lütfiye Selva Çam, kadın belediye başkan yardımcısı ve muhtar adayı sayısının artırılması için de ciddi bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Kaynak: AA