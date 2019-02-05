Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminde suçüstü yakalanan FETÖ’cülerin mahkemelerde organize biçimde uyguladıkları inkar ve yalan stratejisinin, onların ihanet ve cinayetlerini gizlemelerine yetmeyeceğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminde suçüstü yakalanan FETÖ’cülerin mahkemelerde organize biçimde uyguladıkları inkar ve yalan stratejisi de onların ihanet ve cinayetlerini gizlemelerine yetmeyecek. pic.twitter.com/YizSkRV0Wz — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 5 Şubat 2019

FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabalarının beyhude olduğunu dile getiren Altun, “Hesap sorulmayan tek bir FETÖ’cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadele kararlılıkla sürecek.” dedi.

FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabaları beyhude.

Hesap sorulmayan tek bir FETÖ’cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadele kararlılıkla sürecek. pic.twitter.com/e0VT8OR4YE — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 5 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber