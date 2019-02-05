Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

7 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı

Başkomiser Muhammed Hüseyin, Mogadişu'nun Hamar Weyne bölgesinde hükümet binalarına yakın bir alışveriş merkezi yanında park halinde olan patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Kaynak: AA