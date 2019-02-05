Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün ve yarın iki günlük ziyaret gerçekleştirecek olan Çipras'ın gündemi hayli yoğun. FETÖ'cülere sığınma hakkı verilmesi ve Ege Denizi'ndeki gerginlikler gündemin ilk sıralarında.

Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşecek ziyareti öncesinde Türkiye'ye olumlu mesajlar gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkisinin saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayandığını kaydetti. Yunan Başbakan, iki ülke arasında hem bölgeye hem de Türk-Yunan halklarına fayda sağlayacak bir ilişkinin inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Çipras, ziyaretin ilk gününde Külliye'de resmi temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çipras başbaşa görüştükten sonra heyetlerarası görüşmelere geçilecek. Yunanistan Başbakanı daha sonra İstanbul'a geçecek.

İstanbul'da Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek

İstanbul'da Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek

Çipras, ziyaretinde bir ilke imza atacak. 48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek. Okulun kilisesinde düzenlenecek dini ayine katılacak.

Daha sonra Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek.

Çipras'ın ziyaretinden 'ticari ilişkilerin geliştirilmesi' bekleniyor

İş dünyası temsilcileri, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinin, geçen yıl 4,2 milyar dolar olan ve bu yıl 2 katına çıkması öngörülen Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret hacmine katkı sunmasını bekliyor.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2018 yılında 4,2 milyar dolar oldu. Bu rakam her ne kadar bir önceki yıla göre yüzde 20 daha fazla olsa da 2014'te ulaşılan 5,6 milyar doların gerisinde kaldı. Geçen yıl Yunanistan'a ihracat yüzde 26 artarak 2,1 milyar dolara çıkarken, ithalat da yüzde 15 artışla aynı seviyede yer aldı.

Yunanistan'ın ithalat profili incelendiğinde otomotiv ve yan sanayi, beyaz eşya, televizyon, sağlık ekipmanları, yenilenebilir enerji, tekstil ve konfeksiyon, deri, mobilya, otel ekipmanları, seramik ihracat potansiyeli olan başlıca sektörler arasında yer alıyor.

Ekonomi Bakan Vekili eşlik edecek

Yunanistan Başbakanı Çipras’a ziyaretinde daha önce ülkenin özelleştirme idaresinin başında bulunan Ekonomi Bakan Vekili Stergios Pitsiorlas eşlik edecek.

Ziyaret çerçevesinde TAP ve TANAP projeleriyle enerji alanındaki ikili iş birliğinin yanı sıra TürkAkım’ın uzatılmasına ilişkin görüşmeler gündemde olacak. Ayrıca, İzmir-Selanik gemi seferleri ile İstanbul-Selanik demiryolu hattı projesi de ilerleme kaydedilmesi beklenen alanlar içerisinde yer alıyor.

İkili ticarette ise gemicilik, otomobil ve motorlu taşıtlar, elektronik eşyalar ve tekstil ise gelişme kaydetmesi öngörülen alanlar arasında yer alıyor. Öte yandan, Türk iş adamlarının Yunanistan’daki yatırımları arasında turizm ve hizmet sektörü önemli yer tutuyor.

"İkili ticaret hacmini bu sene iki katına çıkartmayı hedefliyoruz"

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet, "İki ülke arasında önemli bir ticaret hacmi var, İş Konseyi olarak Yunanistan ile beyaz bir sayfa açarak bu ticaret hacmini genişletmek niyetindeyiz. Geçtiğimiz sene 4 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmini bu sene iki katına çıkararak 8 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türkiye Yunanistan İş Konseyi olarak 2019 yılı için önemli bazı hedefler belirlediklerini aktaran Ahmet, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bağlamda Yunanistan ile sektörel bazlı çalışmalar yapmak, ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak ve var olan Türkiye algısını iyileştirme çalışmaları yapmak bizim öncelikli hedeflerimiz. Ocak ayının son haftası, İş Konseyi’miz ile gerçekleştirdiğimiz Atina ve Selanik temaslarında, bu bahsettiğim konulara yönelik görüşmeler ve çalışmalarda bulunduk. Bu bağlamda gerek Atina Büyükelçimiz Özügergin’in, gerekse Selanik Başkonsolosumuz Okan'ın da bizlerle aynı doğrultuda düşünmeleri, hepimiz için bir kazanç.

Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerde Enterprice Greece, Selanik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiciler Birliği, Selanik Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzey Yunanistan Sanayiciler Birliği ve Kuzey Yunanistan Yunan-Türk Ticaret Odası yetkililerinden de bu konularda olumlu dönüşler aldık. Bu kapsamda yakın gelecekte, iki ülke iş insanlarını ve kurumlarını bir araya getirecek, ortak projeler geliştirmek üzere beraber çalışacağız. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde, bu, iki komşu ülke ilişkilerini geliştirerek her iki ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlayacak."

"Güçlü olduğumuz ürün ve hizmetlerde üçüncü ülkelerde ortak projeler yürütebiliriz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de TİM'in ihracat hedeflerinde tüm dünya içinde komşularla ticari ilişkilerin ayrı bir yer tuttuğunu belirterek, "Bu çerçevede komşumuz Yunanistan'ın Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türkiye ziyareti de ayrı bir önem arz ediyor." dedi.

Gülle, Aralık 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikili ticaret hacmi için 10 milyar dolar hedef koyduğunu ancak bu rakama henüz ulaşılamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çipras'ın ziyaretinde bu hedefe ulaşmak doğrultusunda ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi başlığının da gündemin üst sıralarında yer alması en büyük beklentimiz. TİM olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Kısa bir süre zarfında iki ülke ticaret insanlarını buluşturacak bir ticaret heyeti düzenleyebilir, ülkemizde Yunanistan pazarını, Yunanistan’da ise Türkiye pazarını tanıtacak toplantılar organize edebiliriz. Karşılıklı ticaretten de öte, güçlü olduğumuz ürün ve hizmetlerde üçüncü ülkelerde ortak projeler yürütebiliriz."

"Halklarımıza ve bölgemize fayda sağlayacak bir ilişki inşa etmeliyiz"

Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuşan Çipras ise Türk-Yunan ilişkilerinde tarihi adımların atılması için gerekli şartların oluşturulması gerektiğine dikkati çekerek, "Karşılıklı saygı içinde, uluslararası hukuka dayalı hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber, AA