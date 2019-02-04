Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı devam ederken gazetecilere gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güvenli bölge konusu

-Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da benzer bir modelin uygulanması için bizim temel beklentimiz, bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması. Türkiye'ye dönük herhangi bir tehdidin, terör riskinin tekrar husule gelmesine asla müsade etmeyeceğiz.

-Güvenli bölgeyle ilgili müzakereler devam ediyor, terör örgütlerinin tampon bölgesi olmayacaktır. Trump'ın 20 mil olarak açıkladığı yer Suriyelileri korumayı hedeflemektedir.

-Münbiç yol haritasının hayata geçmesi için çağrımızı tekrarlıyoruz, haritanın çoktan hayata geçirilmiş olması gerekirdi, oyalama taktiklerinin kimseye faydası olmayacaktır. Artık PYD/YPG unsurlarının Münbiç dışına çıkması lazım.

-KOBİ'lere desteklerimiz devam edecek.

-Ocak ayı itibarıyla ticaret hacmimiz yüzde 6,3'lük bir artış gösterdi ki bu Türk sanayicisinin ve üreticisinin dünya pazarlarına erişiminin ne kadar güçlendiğini, arttığını bir defa daha gösteriyor.

Seçimlerden sonra IMF'ye gidileceği iddiası

-Bu tip rivayetlere itibar edilmesin, bunlar algı operasyonlarıdır. Türkiye için IMF yılları geride kaldı.

-Kim tarafından gelirse gelsin özellikle Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye Türkiye'nin göz yummayacağını herkesin bilmesi gerekir.

Çipras'ın açıklamaları

-Yaklaşımlarının pozitif ve iyi niyetli olduğunu göstermektedir. Yarınki görüşmelerin bu çerçevede gerçekleşeceğine inanıyoruz.

Bedelli askerlik konusu

-Şu ana kadar 635 bine yakın kişi başvurdu. Farklı askerlik türlerine ilişkin Milli Savunma Bakanlığımızın bir çalışması var. Dört temel prensip belirlendi, kısa sürede tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

-Önümüzdeki günlerde de yeni bir görüşme gerçekleşebilir.

FETÖ ile mücadele

-Gözaltıların sürmesi tehdidin devam ettiğini gösteriyor. Keyfi olarak, kanıtsız bir şekilde kimse işinden atılmıyor, ihraç edilmiyor. FETÖ'nün Türkiye'de bir operasyon yapma kabiliyeti kalmadı. Türkiye'nin bu konuyla ilgili kararlılığı tamdır. Beyhude çabalarla artık ölmekte olan o yapıyı ve ölmesi gereken o yapıyı ayakta tutamayacaklarından hiçkimsenin şüphesi olmasın.

-Cumhurbaşkanımızın mitingleri şubat ayının ikinci haftasından itibaren başlayacak.

-ABD ve Rusya'nın orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması 'INF' diye bilinen anlaşmadan çekilmesi bizim için endişe verici bir gelişme.

Ayrıntılar geliyor...