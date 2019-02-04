Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın cenazesi Selimiye Camii'nde öğlen kılınan namazın ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Kuzey KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yanısıra bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da cenazeye katılanlar arasındaydı.
Çoklu organ yetmezliği ve zatürre nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 86 yaşındaki Aydın Denktaş, 2 Şubat Cumartesi günü hayatını kaybetmişti.
KKTC Başkanı Erhürman ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü.
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA