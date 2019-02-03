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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denktaş ailesine taziye
03 Şubat 2019 Pazar 00:37 - Son Güncelleme 03 Şubat 2019 Pazar 00:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş’ın vefatı dolayısıyla, ailesini telefonla aradı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merhume Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Ailenin acılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhume Denktaş’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
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