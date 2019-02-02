Dünya
Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti
02 Şubat 2019 Cumartesi 11:00 - Son Güncelleme 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:09
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekim Baş Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan, çoklu organ yetmezliği ve zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Denktaş'ın sabah yaşamını yitirdiğini söyledi.
86 yaşındaki Aydın Denktaş, solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altındaydı.
Kaynak: AA
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