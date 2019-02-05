28 Ocak'ta İyi Parti'den istifa eden Tamer Akkal, AK Parti'ye katılma kararı aldı.

Akkal'ın parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında bizzat taktı.

İyi Parti'den istifa eden Tamer Akkal, AK Parti'ye geçti. Rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.https://t.co/Bl4J5igrUr pic.twitter.com/ztjl2YNadl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Şubat 2019

Akkal, grup toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu. Millet İttifakını eleştirdi.

İyi Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen Tamer Akkal açıklama yapıyor. https://t.co/7xNTa7cOBH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Şubat 2019

İyi Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayarak, Millet İttifakı'na destek vermesi karşısında parti genel merkezinin sessiz kalmasına tepki olarak İyi Parti'den ayrıldığını açıklamıştı.

Akkal, CHP'nin İzmir adayı olarak Tunç Soyer'i çıkarmasıyla ilgili de rahatsızlığını dile getirmiş, "İyi Parti Genel Merkezi, partideki Türk milliyetçilerinin bu rahatsızlığını dikkate almadığı gibi Başbuğ Alparslan Türkeş'in idamını isteyen, 5 yıla yakın bir süre hapis cezasına çarptıran, ülkücüleri işkencelerden geçiren ve hapislerde çürüten Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına da itiraz etmemiştir. 'Babanın suçu evlada yüklenemez' diyerek, kulağının üzerine yatanlar, Tunç Soyer'in babasının mirasına sahip çıktığı gerçeğini ve HDP mitinglerinde yaptığı konuşmaları görmezden gelerek Türk milliyetçileri nezdinde kendilerini küçük düşürmektedirler." demişti.

Kaynak: TRT Haber, AA