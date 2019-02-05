Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi, Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatları neticesinde, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi, Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. pic.twitter.com/5rd9aaP60e — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 5 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber