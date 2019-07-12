Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'la ilgili bir paylaşımda bulundu.
Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 12 Temmuz 2019
15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. pic.twitter.com/pGlbOAldSN
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 2 dakika 20 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Erdoğan, şunları söyledi:
"Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız."
Kaynak: AA