#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Temmuz 2019
[S-400 teslimatı başladı] Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sıkıntı yok, süreç seyrinde devam ediyor.https://t.co/QssCICAF5m pic.twitter.com/4LJwGFpE51
Ayrıntılar geliyor...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sisteminin teslimatı ile ilgili, "Herhangi bir sıkıntı yok, süreç sağlıklı bir şekilde devam edecek." dedi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Temmuz 2019
[S-400 teslimatı başladı] Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sıkıntı yok, süreç seyrinde devam ediyor.https://t.co/QssCICAF5m pic.twitter.com/4LJwGFpE51
Ayrıntılar geliyor...