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Bakan Çavuşoğlu: S-400'lerle ilgili süreç sağlıklı bir şekilde devam edecek

12 Temmuz 2019 Cuma 11:50 - Son Güncelleme 12 Temmuz 2019 Cuma 12:05

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sisteminin teslimatı ile ilgili, "Herhangi bir sıkıntı yok, süreç sağlıklı bir şekilde devam edecek." dedi.

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