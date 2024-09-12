Açık 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.09.2024 19:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12 Eylül" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askerî Darbesi’ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12 Eylül" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askeri Darbesi'ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız. Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."                                     

ETİKETLER
12 Eylül Darbesi Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Sosyal Medya 15 Temmuz
Sıradaki Haber
Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:22
BM: Gazze'deki ekonomik faaliyet 2022'deki seviyesinin yüzde 20'sinden daha azına geriledi
20:56
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 10 kilometrelik kuyruk oluştu
20:49
Almanya'da her 5 çocuktan 1'i yoksulluk riski altında
20:08
İsrail ordusu 48 saat sonra Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi
20:00
İtalya'da 1570 kişinin Katolik Kilisesi'ndeki görevlilerin istismarına uğradığı raporlandı
19:53
Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün lastiği patladı
Karabük'te Kadıköy Göleti'ndeki vanalar yenilendi
Karabük'te Kadıköy Göleti'ndeki vanalar yenilendi
FOTO FOKUS
Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü tamamlandı
Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ