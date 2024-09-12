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TRT Haber 12.09.2024 19:42

Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yı kabul etti.

Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul etti

Bakan Murat Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tugay ve Saygılı'yı bakanlıkta kabul ettiğini belirtti.

Görüşmede, can çekişen İzmir Körfezi için geçen hafta İzmir'de bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptıkları önemli toplantının sonuçlarını ele aldıklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın ve bilim insanlarımızın tespitlerini değerlendirdik. Yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluğunu hatırlattık. Bilim insanlarımız İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için yerel yönetimlerimizin uygulayacağı yol haritasını çıkarıyor. Bakanlık olarak yerel yönetimlerle istişare ederken atılması gereken adımların da takipçisi olacağız."

İzmir Körfezi'nde bu kez de atık kirliliği gözleniyor

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

Kötü koku ve balık ölümleri nedeniyle gündemde yer alan İzmir Körfezi'nde, sabah saatlerinde Karşıyaka sahilinde atıkların kıyıya vurduğu görüldü.

Dün kentte etkili olan sağanağın ardından körfeze dökülen derelerden geldiği tahmin edilen atıklar, sahil boyunda kötü görüntülere neden oldu.

Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, denizden ve karadan atıkların toplanması için çalışma yürüttü.

Toplanan atıkların içinde ölü balıkların bulunmadığı gözlenirken sağanak sonrası kötü kokunun da hissedilir ölçüde azaldığı saptandı.

Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul etti

Temizlik çalışmalarını izleyen vatandaşlardan Yusuf Budak, her yağıştan sonra aynı manzarayla karşılaştıklarını, körfeze boşalan su kaynaklarının temizlenmesi ve vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Kentte 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bilim insanlarının da bulunduğu "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu" oluşturulmuştu.

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İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deniz Kirliliği Çevre Kirliliği
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