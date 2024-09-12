Narin cinayetinde 9 tutuklama talebi

Küçük bedeni bir çuval içinde suya bırakılan Narin'in kesin ölüm nedeni ilk otopside belirlenemedi.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki ilk incelemeye göre ise naaşın üzerinde başkasına ait DNA'ya rastlanmadı.

Naaştan alınan örneklerin incelemesi Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul'da da devam ediyor.

Toplanan her veri ve bulgu yoluyla Narin Güran cinayetinde düğümün çözülmesine bir adım daha yaklaşılıyor.

Şüpheliler ifadelerinde ne dedi?



Narin cinayetiyle ilgili anne ve 1 ağabeyin de aralarında olduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Baba Arif Güran serbest bırakıldı. Ayrıntılar TRT Haber'de. pic.twitter.com/4VBHJfIDRE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 12, 2024

9 tutuklama talebi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, 2 ağabeyi, 4 amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler daha sonra adliyeye getirildi.

Zanlılardan aralarında annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat Güran, kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah Güran, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ile tutuklu amcası Salim Güran'ın işçileri olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy ve R.A. tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran'ın "Suç delillerini yok etmek", diğer 6 şüphelinin ise "Suçluyu kayırma ve suç delilerini yok etmek" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Şüphelilerden 3'ü adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilirken, aralarında baba Arif Güran'ın da bulunduğu 10 kişi serbest bırakıldı.

"Adli Tıp Kurumumuzun incelemeye aldığı bulgular var"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin, "Adli Tıp Kurumumuzun incelemeye aldığı bulgular var. Elde edilen araçlardan elde edilen kimyasal veriler var, hepsi değerlendirilecek. Şundan kimsenin şüphesi olmasın, burada elde edilen bulgular, şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor." dedi.

Narin Güran'ın naaşı bulunduktan sonra da onu katledenlerin bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığının, kolluk güçlerinin yoğun bir gayretinin olduğunu anlatan Tunç, "Toplanan deliller var, alınan ifadeler var. Adli Tıp Kurumumuzun incelemeye aldığı bulgular var. Elde edilen araçlardan elde edilen kimyasal veriler var, hepsi değerlendirilecek. Şundan kimsenin şüphesi olmasın, burada elde edilen bulgular, şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor." bilgisini paylaştı.

Adli Tıp Kurumunun kapasitesinin çok güçlü olduğunu ve teknik incelemeleri yaptığını vurgulayan Tunç, sürecin 2 hafta süreceğini kaydetti.

Bakan Tunç, "Bu patolojik, biyolojik ve kimyasal verilerin özellikle değerlendirilmesi belli bir zaman içerisinde gerçekleşiyor. Teknolojinin tüm imkanları bugün basına da yansıyan böceklerden tutun da hepsi Adli Tıp kapasitemizin içerisinde sağlanıyor. Burada hem ifadelerden yola çıkılarak elde edilen hem Narin kızımızın naaşından elde edilen 91 doku var. Bir kısmı Adli Tıp Diyarbakır Grup Başkanlığımızda, bir kısmı Adli Tıp İstanbul Başkanlığımızda ve yine jandarmanın kriminal incelemelerinde olan var; Van'da, Diyarbakır'da. Şu anda teknik incelemeler devam ediyor." dedi.

"Birtakım senaryolar çiziliyor, bu soruşturmanın selameti açısından doğru değil"

Soruşturmanın gizliliğinin önemine değinen Tunç, şunları söyledi:

"Narinin katillerine bir an önce ulaşılması ve hak ettiği cezaları alabilmesi için soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi lazım. Dışarıda basın yayın organlarında maalesef bazı cümleler kurulduğunu görüyoruz. Birtakım senaryolar çiziliyor. Bu da tabii soruşturmanın selameti açısından doğru değil. Hep birlikte millet olarak bizi çok derinden yaralayan bir konu Narin'in katledilişi. Dolayısıyla Narin evladımızı katledenleri bizim yargı önüne çıkarmamız lazım. Bu bizim boynumuzun borcu. Dolayısıyla yargı huzurunda da bunların kanunumuzun gerektirdiği en ağız cezaya çarptırılması lazım. Çocuklarımızın korunması, çocuk istismarının önlenmesi konusunda biz çok hassasız."

"22 kişinin ifadeleri adliyede alınmaya başlanacak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Narin Güran'ın kabrini ziyaret ettiklerini, kabri başında dua ettiklerini anımsatan Tunç, mezar ziyaretinin ardından Cumhuriyet Başsavcısından kapsamlı bilgi aldıklarını vurguladı.

Tunç, "Tabii bu bilgiler, soruşturmanın gizliliği kapsamında devam eden bilgilerin dışında. Özellikle soruşturmanın daha etkili yürütülebilmesiyle ilgili olarak da arkadaşlarımızın düşüncelerini almış olduk. Soruşturmayı da titiz şekilde takip ediyoruz. Bugün 22 kişinin ifadeleri adliyede alınmaya başlanacak ve sonuca göre soruşturma devam edecek. Bizim şu anda odaklandığımız nokta Narin kızımızın katillerini bulmak, bu soruşturmayı etkin bir şekilde yürütmek." açıklamasında bulundu.