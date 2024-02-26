Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü kutlaması

"Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi"nin açılış törenine gitmek üzere Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, evinin yakınında doğum gününü kutlamak için bekleyenleri görünce konvoyunu durdurdu.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, aracından inen Erdoğan'a üzerinde kendisinin resmi ile Türk bayrağının yer aldığı pastayı takdim etti.

[Fotoğraf: AA]

Kendisini bekleyenlere teşekkür eden Erdoğan, basın mensuplarına ve vatandaşlara çikolata ikram etti.

[Fotoğraf: İHA]

"Dün de bugün de yarın da seninleyiz, doğum günün kutlu olsun Reis" ve "İyi ki doğdun Reis, gençlik her daim seninle" yazılı pankartların açıldığı pastanenin önünde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra aracına bindi.

[Fotoğraf: AA]

Aracına yaklaşan bir vatandaşla konuşan Erdoğan, daha sonra açılış törenine gitmek üzere buradan ayrıldı.

Erdoğan'a doğum günü tebrikleri

Erdoğan'a mevkidaşlarından da doğum günü tebrikleri geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

Rus lider, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev de Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti.

Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk dünyasının kalkınması ve haklarının savunulması için gayretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.