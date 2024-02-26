Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti. Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti.

Kazakistan

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Tokayev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden ötürü teşekkürlerini iletti.