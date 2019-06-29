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Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveyi değerlendirecek

29 Haziran 2019 Cumartesi 08:50 - Son Güncelleme 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Japonya'da basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda, Trump ve Putin ile yaptığı görüşmeleri değerlendirecek. BM'nin Kaşıkçı raporuyla ilgili açıklama yapacak.

Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptı. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Japonya'da Türkiye saati ile 10.30'da basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi. Erdoğan'ın, toplantıda, Trump ve Putin ile yaptığı görüşmeleri değerlendireceğini belirtti. Altun, Erdoğan'ın, G-20 kapanış oturumunda Birleşmiş Milletler'in Cemal Kaşıkçı raporuyla ilgili değerlendirmelerini de aktaracağını paylaştı. President @RTErdogan will hold a press conference today at 1630 hours in Osaka, Japan to reflect on the G20 summit. We would like to thank Japan for hosting this successful and timely event, which concentrated on trade wars and protectionism among other issues. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 29, 2019

Kaynak: TRT Haber

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