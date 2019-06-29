Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump, ikili görüşmenin öncesinde kameralar önüne çıkarak kısa bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemine dikkat çekerek, "Bu görüşmeyi çok anlamlı buluyorum. 75 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru ilerleme hamlemiz var. Savunma sanayine yönelik attığımız atacağımız adımlar var. Bir stratejik ortaklığımız var bu ortaklık birçok alanda dayanışmamızı teşvik ediyor. Bundan sonraki süreçte dayanışmamızın devam edeceğine ilişkin inancımız tamdır." dedi.

"Türkiye ile ticareti 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz"

Trump, Türkiye ile ilişkilerin devam ettiğini, ticareti dört katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

"Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadı"

Trump, "Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı. Türkiye Patriot almak istedi, satmadık. Sonra onlar bu ihtiyaçlarını başka yerlerden karşılayınca “hadi size patriot satalım” diyorsunuz. Bu doğru bir davranış değil böyle iş yapamazsınız." diye konuştu.

"Türkiye'ye karşı adil olmak zorundayız"

Trump, S-400 konusunun karışık bir konu olduğunu belirterek, "Farklı çözümler arıyoruz. Türkiye'ye karşı adil olmak zorundayız." dedi.

"Türkiye'yi ziyaret edeceğim"

ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi de ziyaret edeceğini belirtti, tarih konusunun ise net olmadığını söyledi.

Görüşme 35 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile başlayan ve basına kapalı devam eden görüşmesi sona erdi. Görüşme 35 dakika sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

Kaynak: TRT Haber