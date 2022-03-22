Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/Su6sh963xy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 22, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye olarak Ukrayna'da yaşanan krizin başından bu yana net bir tutum takındık. Sağduyu çağrısı yaptık. Maalesef oradaki insani dram artarak devam ediyor.

Bu gidişata son vermek için yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyoruz.

Zelenskiy ve Putin ile görüşmelerimi sürdürüyorum. Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören düşüncemizi sürdüreceğiz.

Dışişleri Bakanımız Liviv'de mevkidaşlarıyla görüştü. Ateşkes ve barışa giden yolda elimizden geleni yapacağımızı vurguladık. Diplomasinin tek çıkış yolu olduğunu biliyoruz.

Hollanda ile ilişkiler

Ticaret hacmimiz yüzde 30 artışla 11 milyar dolara ulaştı. 2016 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar hedefini aştık.

İlk başta 15 milyar dolar ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk. Hollanda'nın seyahat listesinde Türkiye'nin yeşil kategoriye alınması halinde yeniden salgın öncesi rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum.

AB ile müzakereler

AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz.

"NATO ülkeleri olarak dayanışma içinde olmamız lazım"

Bunları görüşeceğim NATO üyesi ülkelere tekrar tabii açacağız. Kendilerine bu konuyu ısrarla söyleyeceğiz. Eğer NATO'da berabersek dayanışmamızı ortaya tam manasıyla koymamız lazım.

Özellikle de savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarda NATO ülkeleri olarak dayanışma içinde olmamız lazım. Artık dünyada savunma sanayiinde hiçbir ürünü tek başına yapmıyor. Nitekim şu anda Rusya-Ukrayna savaşında da bunu gördük. Bundan sonra da kim bilir nerelerde, neyi göreceğiz.

Libya'da, Azerbaycan'da bunu gördük. Temennimiz o dur ki bunların olmadığı, barışın egemen olduğu dünyayı hep birlikte kuralım.

Karadeniz'deki mayın tehlikesi

Bu şu anda konuşuluyor. Ama bununla ilgili olarak birinci derecede Milli Savunma Bakanlığımız her tedbiri alıyor. Gereği neyse yapılacaktır, yapılmaktadır.