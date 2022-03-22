Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 19:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda Başbakanı: Türkiye NATO için çok büyük öneme sahip
Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye'nin (NATO'da) ittifak için çok büyük siyasi ve askeri öneme sahip olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Hollanda Başbakanı Rutte'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
-Türkiye bu ihtilafta (Rusya-Ukrayna müzakereleri) kilit bir rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden ötürü teşekkür ediyorum.
-İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye’yi (arabuluculukta) desteklediğimizi söylemek isterim.
[Rusya-Ukrayna müzakereleri]Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye bu ihtilafta aslında kilit bir rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden ötürü teşekkür ediyorum.https://t.co/5fPsspFhew pic.twitter.com/dFZqkoaeq3— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 22, 2022
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