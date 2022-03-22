Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Hollanda Başbakanı Rutte'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

-Türkiye bu ihtilafta (Rusya-Ukrayna müzakereleri) kilit bir rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden ötürü teşekkür ediyorum.

-İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye’yi (arabuluculukta) desteklediğimizi söylemek isterim.

[Rusya-Ukrayna müzakereleri]Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye bu ihtilafta aslında kilit bir rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden ötürü teşekkür ediyorum.https://t.co/5fPsspFhew pic.twitter.com/dFZqkoaeq3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 22, 2022

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