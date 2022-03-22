Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e yapılan hızlı COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından PCR testinin de pozitif çıktığı aktarıldı.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Steinmeier'in eşi Elke Büdenbender'in testinin de pozitif çıktığı kaydedildi.

Her iki hastanın da semptomlarının hafif olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşinin karantinaya girdiği ifade edildi.