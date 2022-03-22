Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in COVID-19 yakalandığı duyuruldu.
Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e yapılan hızlı COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından PCR testinin de pozitif çıktığı aktarıldı.
Açıklamada Cumhurbaşkanı Steinmeier'in eşi Elke Büdenbender'in testinin de pozitif çıktığı kaydedildi.
Her iki hastanın da semptomlarının hafif olduğu aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşinin karantinaya girdiği ifade edildi.
Etiketler: Almanya Koronavirüs PCR Testi
Son Haberler
- 19:47
- 19:43
- 19:32
- 19:03
- 19:00
Sıradaki Haber
Rusya'da 'siber ordu' kurulması teklifi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz