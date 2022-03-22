Ankara 12. Ağır Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada savunma yapan sanık Güzelyurt, yaklaşık 8 aydır tutuklu olduğunu, bu durumun telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere neden olduğunu savundu.

Dava dosyasındaki delillerin suçsuz olduğunu ortaya koyduğunu iddia eden Güzelyurt, tahliye talebinde bulundu.

Diğer sanık Mehmet Ardıçoğlu da, Eda Nur Kaplan'ın annesi ve kız kardeşinin yargılama devam ederken televizyonlara çıkıp kendilerine yönelik olumsuz bir tablo oluşturmaya çalıştığını öne sürdü.

Haksız yere tutuklandığını öne süren Ardıçoğlu, tahliyesini talep etti.

Taraf avukatlarının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Güzelyurt'u adli kontrol şartıyla tahliye etti, sanık Ardıçoğlu'nun ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Savcılık sanığın yeniden tutuklanmasını talep etti

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşmanın ardından Güzelyurt'un tahliye edilmesine itirazda bulundu.

Savcılık, güvenlik kamera kayıtlarının yanı sıra sanık Güzelyurt'un Eda Nur Kaplan ile yazışmalarını gerekçe göstererek, "bu aşamada adli kontrol şartının yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanığın yeniden tutuklanmasını talep etti.

Ankara 12. Ağır Mahkemesi, Başsavcılığın bu talebini reddetmesi halinde, nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek.

- Olayın geçmişi

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.

Eda Nur Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.