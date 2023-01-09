Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Bugün teslim edilecek 6 adet yeni nesil fırtına obüsünün ülkemize, milletimize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu sayıyı önümüzdeki dönemde yeni teslimatlarla birlikte toplamda 140'a kadar çıkaracağız. Yeni nesil fırtına obüsleri şu an envanterde olan modellere kıyasla pek çok avantaja sahip. Yürütülen çalışmalar neticesinde obüslerimizin hem beka kabiliyeti hem de ateş gücü artırılmıştır. Kazandırılan ilave yetenekler arasında yeni nesil atış kontrol, otomatik mühimmat yükleme, sürücü görüş, otomatik yangın söndürme, iklimlendirme, uzaktan kumandalı silah, palet askı donanımı, yeni nesil yardımcı güç grubu gibi pek çok kritik unsur bulunuyor. Fırtına obüslerimizin gücüne güç katan tüm bu sistemlerle aynı zamanda dışa bağımlılığımızı da azaltmış oluyoruz. Motor ve transmisyon konusunda bir süredir yürüttüğümüz yerlileştirme faaliyetlerini inşallah 2 sene içerisinde tamamlayacağız.

"Savunma ürünleri ihracatımızda lisans meselesini kökten çözüme kavuşturacağız"

Fırtına obüslerimizde 2025 yılından itibaren BMC Power tarafından geliştirilen motor ve transmisyonu kullanacağız. Böylece savunma ürünleri ihracatımızda zaman zaman karşımıza çıkan lisans meselesini de kökten çözüme kavuşturacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını ve harekat kabiliyetlerini çoktan ileri taşıyan bu projenin icrasında görev alan herkese teşekkür ediyorum. Obüslerin imalatını yapan mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve işçilerimizi tebrik ediyor, başarılarından dolayı kendilerini kutluyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni altayların testlerini tamamladıktan sonra 2025 yılından itibaren proje ortaklarımızla birlikte seri üretime başlıyoruz.https://t.co/oZji22trYk pic.twitter.com/waxPyPbgLL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 9, 2023

Burada yakaladığımız ivmeyi Altay Tankı başta olmak üzere fabrikamızda yürütülen diğer stratejik projelere de teşmil ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mayıs ayında 2 adet yeni Altay Tankımızı testlerini gerçekleştirmek üzere ordumuza ve güç grubunu yapacak firmaya teslim ediyoruz. Yeni Altay'ların testlerini tamamladıktan sonra inşallah 2025 yılından itibaren proje ortaklarımızla birlikte seri üretime başlıyoruz. Fırtına obüsleri ve Altay tanklarımıza ilave olarak Arifiye tesisimizde Altuğ 8x8 zırhlı personel taşıyıcıların üretimi ve ihracatı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterindeki Leopard 2 A-4 Tanklarının modernizasyonu, 400 beygirden 1500 beygire kadar farklı motor ve transmisyonların proje, araçlara entegre ve üretim çalışmaları da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin ‘ona buna satıldı’ iftiralarına hedef olan Arifiye Ana Bakım Fabrikası farklı alanlarda ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.https://t.co/oZji22trYk pic.twitter.com/zm3JIVdn9A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 9, 2023

Ciddi emek, sabır, bilgi birikimi ve irade gerektiren tüm bu projeleri de adım adım hizmete alıyoruz. Görüldüğü gibi birilerinin ona buna satıldı diyerek iftiralarına hedef olan Arifiye Ana Bakım Fabrikası farklı alanlarda ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Sıradan işletme devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar bugün ABD'den İngiltere'ye oradan Almanya'ya kapı kapı dolaşarak benzin istasyonlarındaki restoranlarda oralarda bir şeyler yemeye gayret edenler yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor. Biz ise yerli ve milli olarak kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle işte bu dev eserleri ortaya koyuyoruz.

Aynı şekilde işten atılacak diyerek galeyana getirmek istedikleri fabrika personelimizde hiç bir hak kaybına uğramadan tam bir gönül huzuru ile fabrikamızda çalışıyor, üretiyor, ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Hal böyle iken, fabrika ile ilgili hiç bir iddiaları tutmayanlar şimdiye kadar ne buradaki işçi kardeşlerimizden ne işletmecilerimizden ne de milletimizden yarım ağızla da olsa bir özür dileme erdemi göstermediler. İşte bu güzel Sakarya'mızı temsil eden bir tane milletvekili var ondan da açtığım davadan 50 bin lirayı aldım. Onu da inşallah vakıflarımızdan bir tanesine verdik hiç olmazsa bir hayırları dokunsun. Bu hazin tabloyu da ayrı bir pişkinlik, ayrı bir yüzsüzlük örneği olarak milletimizin takdirine bırakıyoruz.

En azından bugünkü teslimat sonrasında işin aslını bildikleri halde ısrarla yalan söyleyenlerin milletimize olan özür borçlarını ifa etmeleri gerektiğine inanıyorum. Ben Sakarya'ya inanıyorum. Ben Sakarya'nın saf çocuğu, masum insanlara inanıyorum ve onlara gereken dersi gerektiği zaman vereceğine de inanıyorum. Grup kürsülerini iftira ve çarpıtma kürsülerine çevirenleri buradan bir kez daha özellikle doğrudan ülkemizin çıkarlarını ilgilendiren milli meselelerde yalan siyasetini terk etmeye davet ediyorum. Bunu yaparlarsa ne ala, şayet yapmazlarsa biz milletimize saygımızın bir gereği olarak onların yalanlarını, iftiralarını, çarpıtmalarını deşifre etmeyi sürdüreceğiz.

"Türkiye'nin zincirlerini kırdığı alanların başında savunma sanayii geliyor"

Türkiye'nin savunma hamlelerinin geçmişte defalarca yaşandığı gibi türlü ayak oyunları ile engellenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Savunma sanayii alanında da tam bağımsızlığımızı ilan edene kadar durmayacak, dinlenmeyecek, en küçük bir geri gidişe rıza göstermeyeceğiz. İşte bugün burada olduğu gibi kamu ve özel sektör işbirliği ile inşallah ülkemizi başarıdan başarıya koşturacağız. Türkiye'nin zincirlerini kırdığı alanların başında savunma sanayii geliyor. Unutmayın göreve geldiğimizde yüzde 20'si milliydi. Şimdi yüzde 80'i milli olan bir savunma sanayiine sahibiz. Nereden nereye.

Ana yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları, teknoloji merkezleri ile son 20 yılda bu alanda hayal dahi edilemeyen başarılara imza attık. Savunma sanayiinde başarı hikayesi yazmakla kalmadık. Aynı zamanda büyük bir zihniyet devrimi de gerçekleştirdik. Daha önce başlattığı stratejik projeler emekleme aşamasındayken akim bırakılan ülkemiz bizimle birlikte ilk defa projelerinin neticelendiği, uygulamaya geçtiği, başarısını ispatladığı günleri gördü. Yapılamaz denilen, hayal mahsulü olarak nitelendirilen bir çok kritik projeyi hamdolsun tek tek gerçeğe dönüştürdük.

"Hazır ürün satın almak yerine kendi savunma sektörümüzü geliştirmeye gayret ettik"

Elbette bu seviyeye öyle bir anda gelmedik. Başbakanlığımızın ilk gününden itibaren ülkemizin güçlenmesi, savunma sanayiinde dışa bağımlılığını kırması adına yürütülen tüm çalışmalara sahip çıktık, destek verdik. Başkalarından hazır ürün satın almak yerine ortak üretim dahil farklı usül ve yöntemlerle kendi savunma sektörümüzü geliştirmeye gayret ettik. Nice direnişlere, nice sabotajlara, nice ihanetlere maruz kalmamıza rağmen bu yoldan asla dönmedik. Hamdolsun elde ettiğimiz somut neticelerle gurur duyduğumuz bugünlere geldik.

"Savunma projelerinin bütçe büyüklüğü 75 milyar doları buluyor"

Savunma ihtiyaçlarımızın karşılanması süreçlerinde yaşanan bu zihniyet değişikliğinin faydasını pek çok başlıkta kısa sürede bizzat tecrübe ettik. Örneğin, 2002'de savunma sanayii sektöründe sadece 56 firma faaliyet gösterirken bugün bu sayı 2 bini aştı. 62 olan proje sayısı 750'yi geçti. Toplam 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken bugün bu rakam 60 milyar doların üzerine çıktı. İhale sürecinde olan projeleri dahil ettiğimizde bütçe büyüklüğümüz 75 milyar doları buluyor. Savunma sanayiinde araştırma geliştirmeye ayrılan bütçenin yıllık 49 milyon dolardan bu rakam çok önemli 1,5 milyar dolara yükseldiğini gördüğümüz günlere kavuştuk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımız, geçen sene 4 milyar 400 milyon dolarla rekor kırdı.https://t.co/oZji22trYk pic.twitter.com/C9OzmypjWp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 9, 2023

Özellikle ihracat alanında gerçekten gurur verici bir tabloya şahit oluyoruz. Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımız geçen sene 4 milyar 400 milyon dolarla rekor kırdı. Bundan 5-6 yıl öncesine kadar dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 2 firmamız varken bugün aynı listede 7 tane firma ile temsil ediliyoruz. İHA, SİHA ve Taarruzi İnsansız Hava Araçlarının üretiminde ise dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. İçimizdeki teknoloji özürlü nice gafillerin karalama gayretlerine rağmen silahlı, silahsız taarruzi insansız hava araçlarımız tüm dünyada gıpta ile takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ Zaferi’nden Libya’ya, terörle mücadeleden nokta operasyonlarına kadar geniş bir alanda Türk SİHA’ları elde ettikleri başarılarla savaş yöntemlerini de dünyada değiştiriyor.https://t.co/oZji22trYk pic.twitter.com/yqCVUqZU7z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 9, 2023

Karabağ Zaferi'nden Libya'ya, terörle mücadeleden nokta operasyonlara kadar geniş bir alanda Türk SİHA'ları elde ettikleri başarılarla savaş yöntemlerini de dünyada değiştiriyor. Bugün silahlı ve taarruzi insansız hava araçlarımız, Fırtına Obüslerimizle birlikte özellikle sınırlarımız dışından ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin kabusu haline gelmişlerdir. Suriye harekatlarımız sırasında bu iki kabiliyetimizin ne kadar önemli ve kritik rol üstlendiğini bizzat müşahede ettik. Yeni nesil Fırtına Obüslerimizin de envantere girmesiyle inşallah bu gücümüzü perçinliyor daha da sağlamlaştırıyoruz.

"Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkartıp tüm dünyaya göstereceğiz"

Son 20 yılda elde ettiğimiz tüm bu başarıları Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun bir girizgahı olarak görüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü diğer alanlarla birlikte savunma sanayiinde de bir dönüm noktası haline getirmekte kararlıyız. Bu alanda 2023 yılı inşallah yediden yetmişe herkesi gururlandıracak çok mühim gelişmelerin yaşandığı müjdelerle dolu bir sene olacak. Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkartıp tüm dünyaya göstereceğiz. Jet Motorlu Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağımız Hürjet ilk uçuşunu yapacak.

"Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak Anadolu'yu da bu yıl hizmete alıyoruz"

Muharip İnsansız Savaş Uçağımız Bayraktar Kızılelma'nın uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek. Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak Anadolu'yu da bu yıl hizmete alıyoruz. Anadolu gemisine konuşlandırıcağımız Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu icra edecek. Özgün helikopterimiz Gökbey'i Jandarma Genel Komutanlığımız kullanmaya başlayacak. Ağırlığı 11 tonu bulan ATAK-2 helikopterimiz ilk uçuşunu gerçekleştirecek. IMC Yer Gözlem Uydusu ile gemilerin konum ve rota bilgilerini toplayacak Kılıçsat Küp Uydusunu uzaya fırlatacağız. Denizde ikmal muharebe destek gemisi Derya "İ" sınıfı fırkateynlerimizin ilki olan İstanbul ve yeni tip denizaltılarımızın ilki Piri Reis de inşallah bu sene envantere girecek. Aynı şekilde hava savunma ve füze sistemlerimizde artık belli bir aşamaya geldiğimizi göreceğimiz bir yıl bizi bekliyor.

Uzun menzilli hava savunma ve füze sistemimiz Siper hizmete giriyor. Bozdoğan görüş içi ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerimizin ilk teslimatlarını yapacağız. Gökdeniz yakın hava savunma sistemini gemilerimize entegre etmeye başlayacağız. SOM ve Atmaca Füzeleri için geliştirilen turbojet motoru kullanıcılarına teslim edilecektir. Seyir füzesine dönüştürülmüş hali ile Şimşek Hedef Uçağını kullanıma alacağız. Yerli, milli elektronik harp ve elektronik destek potlarının F-16'lara entegrasyonunu tamamlayacağız. Erken İhbar Radar Sistemi Eralp'in teslimatını yapacağız. Asean Burun Radarı'nı Akıncı TİHA ve F-16'lara entegre edeceğiz. Zırhlı Amfibi Hücum Aracı Zaha ve yerli motorlu Vuran Zırhlı Araçlarının teslimatına başlayacığız.

Tüm bunlarla beraber irili ufaklı daha pek çok projemizin başlama, tamamlanma ve teslimat işlemlerini gerçekleştireceğiz. Yeni Nesil Fırtına Obüsü teslimat töreni ile başladığımız 2023 senesini milletimize savunma alanında vereceğimiz yeni müjdelerle sürdüreceğiz.