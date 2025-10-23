Hafif Sağanak Yağışlı 12.8ºC Ankara
AA 23.10.2025 20:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez turundaki resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'taki temasların ardından "TRK" uçağı ile İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunu tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunu tamamladı

Anlaşmalar yapıldı, ikili görüşmeler gerçekleştirildi

Erdoğan'ın, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez ziyaretinde çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.

Ziyaretler kapsamında mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerde, Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığı ve Filistinlilere nefes aldırdığı konusu gündeme geldi.

Recep Tayyip Erdoğan
