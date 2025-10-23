Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunu tamamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği ve resmi törenle karşılandığı Kuveyt'te, Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'a Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Programın ilk durağı Kuveyt'te, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah refakatinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ilk durağı olan Kuveyt'te resmi ziyareti kapsamında Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasında yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarında mevcut işbirliğinin stratejik önemde olduğunu, geçmişten gelen köklü münasebetlerin daha da geliştirilmesi potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı'mız, Körfez İşbirliği Konseyi Dönem Başkanı Kuveyt'in bölgesel istikrar için gayretlerini memnuniyetle takip ettiğimizi, ayrıca Türkiye ile KİK arasında müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşmasının kardeş Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı'mız, ülkemizin Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasında kararlı olduğunu, Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istediğimizi belirtti."

Türkiye ile Kuveyt arasında anlaşmalar imzalandı

Bayan Sarayı'ndaki görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalandığı törene geçildi.

Türkiye ile Kuveyt arasında "Deniz Taşımacılığı Anlaşması", Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuveyt İçişleri Bakanlığı arasında "Gemi Adamları Sertifikalarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı", Türkiye ile Kuveyt arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu (KDIPA) tarafından temsil edilen Kuveyt Devleti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kuveyt'teki temaslarını tamamlamasının ardından Katar'a gitti.

Katar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da resmi törenle karşılandı.

Törende Erdoğan'ı, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani, Katarlı yetkililer ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Başkent Doha'da, Emirlik Divanı'ndaki baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Katar arasında askeri işbirliği, savunma sanayisi, enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda mükemmel seviyede seyreden ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar stratejik ortaklığının, bölgesel ve küresel istikrara ciddi katkı sağladığını ve Gazze'de tesis edilen ateşkesin Filistinlilere nefes aldırdığını belirterek, İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün yegane çözümü teşkil ettiğini, bu amaca yönelik gayretlerin süreceğini kaydetti.

Türkiye'nin, Suriye'nin toparlanma sürecini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu çerçevede enerji, ulaşım ve insani yardımlar dahil Katar ile Suriye özelinde her alanda işbirliğinin süreceğini ifade etti.

Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al-Sani, görüşme sonrası Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 11'inci toplantısına eş başkanlık yaptı.

Toplantının ardından Erdoğan ve Al Sani'nin huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

"Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite On Birinci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri", Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı.

"Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasındaki Ortak Bakanlar Açıklaması"na, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faysal bin Sani Al Sani tarafından imza attı.

"Savunma Sanayi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreninin ardından Katar Emiri Hamed Al Sani'nin onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Emirlik Divanı'ndaki basına kapalı yemeğe, iki ülke heyetleri de iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'daki temaslarının ardından Umman'a hareket etti.

Umman

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'ın başkenti Maskat'ta, Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına, Al Alam Sarayı'na gelişinde, sultanlık süvarileri tarafından çevrelenen atlı askeri bando eşlik etti.

Erdoğan'ın Al Alam Sarayı'na girişinde 21 pare top atışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerken Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Alam Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Heysem bin Tarık ile bir araya geldi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onuruna akşam yemeği verdi.

Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Umman'ın köklü tarihi ve kardeşlik bağları bulunduğunu, iki ülke arasındaki dayanışmanın bu ziyaretle daha da perçinlendiğini vurguladı.

Umman ile sanayiden ekonomiye, savunmadan iletişime kadar birçok alanda işbirliğinin geliştirileceğini belirten Erdoğan, Türkiye ve Umman'ın Filistin davası başta olmak üzere birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü, Umman'ın bölgesinde arabuluculuk ve diyaloğu esas alan gayretlerini takdir ettiğini, Gazze'de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını ifade etti.

Görüşmeyi müteakip yapılan heyetler arası toplantıda ise iki ülke arasında toplam 16 belge daha kabul edildi.

Türkiye ile Umman arasında, koordinasyon konseyi kurulması, askeri işbirliği, savunma sanayisi, maden ve enerji, vize muafiyeti başta olmak üzere pek çok alanda anlaşmalar imzalandı.

Bu kapsamda, "Umman Sultanlığı Enerji ve Maden Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası", "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Arasında Sanayi Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Yükseköğretim Araştırma ve Yenilik Bakanlığı Arasında, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanlarında İş Birliği Mutabakat Zaptı"na imza atıldı.

"Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu ile Umman Sultanlığı Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Arasında Rekabetin Korunması ve Tekelleşmenin Önlenmesi Alanlarında Mutabakat Zaptı" ile "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Umman Sultanlığı Enformasyon Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Savunma Sanayii Başkanlığı ile Umman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Sanayii İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Umman Yatırım İdaresi Arasında Stratejik İş Birliği Sözleşmesi Zaptı" ve "Umman Sultanlığı Enerji ve Maden Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı" imza altına alındı.

"Amber Limited ile OYAK Arasında Sermaye Katılım Anlaşması", "Özbek-Umman Yatırım Şirketi ile OYAK Arasında Sermaye Katılım Anlaşması", "Nitaj-Oman Food Investment Holding ile OYAK Gıda ve Tarım Holding Anonim Şirketi Arasında İş Birliği Anlaşması" ve "Innovance Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi ile Umman Telekomünikasyon Şirketi Arasında İş Birliği Anlaşması" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Türkiye Maarif Vakfına Eğitim Kurumu İnşası ve İşletilmesi Amacıyla Arazi Tahsisine İlişkin İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

Ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Koordinasyon Konseyi Kurulmasına Dair Ortak Açıklama" ile "Umuma Mahsus Pasaportlara Vize Muafiyeti Konusunda Ortak Açıklama"ya da imza atıldı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onuruna öğlen yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun son durağı olan Umman'daki temaslarının ardından eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet ile Umman'dan ayrıldı.