Duran: İletişim köprüsü kurmayı amaçlayan bu mutabakat zaptının hayırlara vesile olmasını diliyorum

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın huzurlarında, Umman Sultanlığı Enformasyon Bakanı Dr. Abdullah Al Harrasi'yle birlikte "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Umman Sultanlığı Enformasyon Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladıklarını belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"İki dost ve kardeş ülke Türkiye ve Umman arasında medya, enformasyon ve kamu diplomasisi alanlarında bilgi, tecrübe ve teknoloji paylaşımını artırarak kurumlar arasında daha yakın bir iletişim köprüsü kurmayı amaçlayan bu mutabakat zaptının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu işbirliğinin, iki ülke arasında doğru, güvenilir ve çok boyutlu bilgilendirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi, kültürel etkileşimin ve ortak değerlerin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum."