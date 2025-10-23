Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.10.2025 13:00

Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'ye ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'yi ziyaret etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'ın başkenti Maskat'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, kentteki programları kapsamında Ulusal Müze'ye geldi.

Emine Erdoğan'ı buraya gelişinde Müze Müdürü Zainab Al Wuhaibi karşıladı.

Ülkenin en önemli kültürel mekanlarından olan ve 7 binden fazla eserin sergilendiği müzeyi gezen Emine Erdoğan, Umman Yarımadası'nda insan yerleşiminin en eski kanıtlarından günümüze kadar uzanan kültürel miras öğelerini yakından inceledi.

 

Emine Erdoğan, "Toprak ve İnsan", "Denizcilik Tarihi", "Silahlar ve Zırhlar", "Medeniyetin Oluşumu" ve "Para Birimleri Zaman Çizelgesi" gibi isimleri olan galerilerde sergilenen eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'yi ziyaret etti

Emine Erdoğan, NSosyal'den ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Umman'ın başkenti Maskat'ta, ülkenin tarihini, denizcilik geleneğini, arkeolojik mirasını ve zanaatkarlık kültürünü bütüncül bir yaklaşımla yaşatan Ulusal Müze'yi ziyaret ettim. Mimarisi ve seçkin eserleriyle ülkenin kimliğini derinlikli bir bakışla ortaya koyuyor. Kültürel mirası koruyan bu nadide yapının, bir ilham kaynağı olarak geleceğe taşınmasını diliyorum."

ETİKETLER
Emine Erdoğan Müze Umman
Sıradaki Haber
Duran: Bu topraklarda kin, nefret ve karanlığa asla geçit vermeyeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
Türkiye ile Umman madencilik sektöründe ortak projeler geliştirecek
14:05
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunu tamamladı
13:48
Türkiye ile Umman arasında anlaşmalar imzalandı
13:46
Duran: İletişim köprüsü kurmayı amaçlayan bu mutabakat zaptının hayırlara vesile olmasını diliyorum
13:45
Hızla giden servis minibüsünün çocuğa çarptığı anlar kamerada
16 malzemeli Demirci tarhanası kış sofraları için hazırlanıyor
16 malzemeli Demirci tarhanası kış sofraları için hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Hızla giden servis minibüsünün çocuğa çarptığı anlar kamerada
Hızla giden servis minibüsünün çocuğa çarptığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ