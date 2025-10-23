Puslu 17.8ºC Ankara
TRT Haber 23.10.2025 11:44

TUSAŞ saldırısının üzerinden 1 yıl geçti: Unutmadık, unutmayacağız

Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayiinde yerli ve milli projeler geliştiren Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), geçen yıl düzenlenen terör saldırısının 1'inci yıl dönümünde şehitlerini paylaştığı videoyla andı.

İnsansız hava araçları ANKA ve AKSUNGUR, taarruz helikopteri ATAK, genel maksat helikopteri GÖKBEY, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı HÜRKUŞ, ileri seviye jet eğitim uçağı HÜRJET ve milli muharip uçak KAAN gibi projelerin geliştirilip üretildiği TUSAŞ'a, 23 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısının üzerinden 1 yıl geçti.

TUSAŞ, terör saldırısının yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı.

TUSAŞ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Unutmadık, unutmayacağız. Şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan’ı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyor, özlemle yâd ediyoruz. Onları, kalplerindeki vatan sevgisi, çalışma azimleri, ülkemiz için ortaya koydukları emek ve gayretleriyle daima hatırlayacak; aziz hatıralarını yaşatmak için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. Şehitlerimizin mekânları cennet, kabirleri nur, ruhları şad olsun."

16 bin kişinin çalıştığı TUSAŞ merkez yerleşkesinde vardiya değişimi sırasında düzenlenen saldırıda makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu, 22 kişi ise yaralandı.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı

Havacılık Terör Saldırısı TUSAŞ Uzay HÜRJET AKSUNGUR KAAN
