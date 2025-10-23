Çok Bulutlu 18ºC Ankara
AA 23.10.2025 12:56

Duran: Bu topraklarda kin, nefret ve karanlığa asla geçit vermeyeceğiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TUSAŞ'ta geçen yıl meydana gelen terör saldırısının yıl dönümünde paylaştığı mesajda, "Ülkemizin birliğine, dirliğine ve huzuruna kasteden terör örgütlerini lanetliyor, bu topraklarda kin, nefret ve karanlığa asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

Duran: Bu topraklarda kin, nefret ve karanlığa asla geçit vermeyeceğiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, geçen yıl Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden şehitleri andı.

Burhanettin Duran, NSosyal'deki hesabından, TUSAŞ'ın paylaşımını da alıntılayarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısında şehit olan Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Ülkemizin birliğine, dirliğine ve huzuruna kasteden terör örgütlerini lanetliyor, bu topraklarda kin, nefret ve karanlığa asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Kahramanlarımızın aziz hatırası, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, emanet ettikleri değerler ve ülkemizin geleceği için verdikleri emekler, bizlere her daim ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Mekanları cennet, ruhları şad olsun."

Burhanettin Duran TUSAŞ
