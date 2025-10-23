Hafif Sağanak Yağışlı 15.4ºC Ankara
Gündem
AA 23.10.2025 15:56

TUSAŞ Şehitlerimiz dualarla anıldı

TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısının üzerinden 1 yıl geçti. O hain saldırıda 4 TUSAŞ çalışanı şehit düştü. TUSAŞ Şehitleri, Ankara'da kabirleri başında dualarla anıldı.

TUSAŞ Şehitlerimiz dualarla anıldı

TUSAŞ şehitleri Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun'u anmak için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törene, şehitlerin aileleri, şirketin yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Şehit Hasan Hüseyin Canbaz'ın annesi oğlunun, şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin annesi de kızının mezarı başında göz yaşı döktü.

TUSAŞ Şehitlerimiz dualarla anıldı

Kur'an-ı Kerim okunan törende, şehitler için dua edildi.

Şehitlerin aileleri, yakınları ve meslektaşları kabirlere karanfil bıraktı.

Şehit Erdoğan'ın 6 yaşındaki kızı, özlemini yaptığı resimle dile getirdi

TUSAŞ güvenlik görevlisi şehit Atakan Şahin Erdoğan da Sincan Cimşit Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törene, şehidin eşi Pınar Erdoğan ve aile yakınları, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, TUSAŞ Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay, şirket yönetici ve çalışanları katıldı.

TUSAŞ şehidinin mezarında küçük kızının yaptığı resim de vardı. Hem Atakan Şahin Erdoğan hem de tüm şehitler için dualar edildi.

TUSAŞ Şehitlerimiz dualarla anıldı

Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit taksi şoförü Murat Aslan için de Kahramankazan Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

