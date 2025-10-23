Çok Bulutlu 18.1ºC Ankara
Gündem
AA 23.10.2025 14:51

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ şehitlerini andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında şehit olanları andı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ şehitlerini andı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan Cengiz Coşkun, Atakan Şahin Erdoğan, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum.

"Birlik ve huzurumuzu bozmaya çalışan hiçbir karanlık odağa geçit verilmeyecek"

Şehitlerimizin aziz hatırası milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır. Bu topraklarda birlik, düzen ve huzurumuzu bozmaya çalışan hiçbir karanlık odağa ve düşmanlığa geçit verilmeyecektir."

ETİKETLER
Numan Kurtulmuş TUSAŞ
