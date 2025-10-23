Hafif Sağanak Yağışlı 15.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 23.10.2025 16:23

CHP'nin kurultay tarihi belli oldu

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci olağan kurultayla ilgili yargı süreci işlerken 39'uncu olağan kurultayın tarihi belirlendi. Bir kez daha Genel Başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultay 28-30 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

CHP'nin kurultay tarihi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi kurultay duruşmasından bir gün önce yeni kurultay gündemiyle toplandı.

Toplantıda partinin 39'uncu olağan kurultay tarihi belirlendi. Bir kez daha Genel Başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultay 28-30 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevdeki genel başkan olduğu için kurultayda yeniden aday olabilmek adına imza toplamayacak. Genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin, mevcut delegelerin en az yüzde 5’inin, yani 68 delegenin imzasını divan kuruluna sunması gerekiyor.

3 gün sürecek 39’uncu Olağan Kurultay’ın ilk gününde yeni parti programı CHP’li delegelerin oyuna sunulacak. İkinci gün genel başkan seçimi, üçüncü gün ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak. Böylece, CHP, olağanüstü 3 kurultayla birlikte son iki yıl içinde toplam 5 kurultay yapmış olacak. 

