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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin evine konuk oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de bir vatandaşın evine konuk oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket etti.
Erdoğan, Çengelköy'de kendisini durduran Uğur Yeşilyurt'un daveti üzerine aileye misafir oldu.
Evin bahçesinde Yeşilyurt ailesi ile çay içerek sohbet eden Erdoğan, ailenin çocuğuna oyuncak hediye etti.
Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan çengelköy yeşilyurt ailesiSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 17:34
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