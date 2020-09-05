Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket etti.

Erdoğan, Çengelköy'de kendisini durduran Uğur Yeşilyurt'un daveti üzerine aileye misafir oldu.

Evin bahçesinde Yeşilyurt ailesi ile çay içerek sohbet eden Erdoğan, ailenin çocuğuna oyuncak hediye etti.