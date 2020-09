Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Göztepe Şehir Hastanesinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hastanenin inşasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hastanemizde hizmet verecek sağlık personelimize başarılar diliyorum. Bu hastaneye ismini verdiğimiz Prof. Dr. Süleyman Yalçın hocamızı rahmetle yad ediyorum. Hocamız ülkemizin fikir hayatına değerli katlılar sağlamış bir dava adamıdır. Hayatının son anına kadar ülkesi için çalışmış, çeşitli görevler üstlenmiştir. Türkiye'yi milletimizin değerlerini tahrip ederek yıkmaya çalışanlara karşı verdiği mücadele hocamızın gönüllerde yaşamasını sağlayacaktır. 4 sene önce son yolculuğuna uğurladığımız hocamızın ismini böyle bir esere verdik.

"Türkiye salgını 1 milyon 100 bin sağlık ordusuyla karşıladı"

Sağlık yatırımlarının anlamı koronavirüs salgını döneminde çok daha iyi anlaşılmıştır. Yere göğe sığdırılamayan bazı devletlerin ne kadar sıkıntılar yaşadığı ortaya çıkmıştır. Türkiye salgını 40 bin yoğun bakım yatağı 246 bin yatak kapasitesi 1213 bilgisayarlı tomografi cihazı ve en önemlisi 1 milyon 100 bin sağlık ordusuyla karşılamıştır. Salgın döneminde çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdik.

"Ülke genelinde 16 şehir hastanesini açmış bulunuyoruz"

Bugün hizmete açtığımız 758 yatak kapasiteli Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın hastanesiyle ülke genelinde 16 şehir hastanesini açmış bulunuyoruz. Depreme karşı özel olarak izolatörlü inşa edilen bu hastanelerin tamamı her türlü tehlikede Allah'ın izniyle dimdik ayakta kalacaktır.

"Türkiye'nin 4 bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor"

Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır. Bu vesileyle vatandaşlarımızı TMM olarak ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına daha titiz bir şekilde riayete davet ediyorum. Maalesef bilim bu hastalığa henüz bir çare üretememiştir. Bu alandaki bilgili hocalarımız, bakanımız sürekli söylemelerine rağmen maalesef Türkiye'nin 4 bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır. Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın kurallarına uymalıyız. Biz halkımızı seviyoruz ve onların sağlığını çok ama çok önemsiyoruz. Maskesiz dolaşmayalım diyoruz. Aksi taktirde hem kendimiz hem sevdiklerimiz için sonu ölüme kadar varan bir tehdidin kapısını açmış oluruz.

"Hep birlikte salgının üstesinden gelmeliyiz"

Ülkemizin denizi geçip derede boğulmaması için hep birlikte salgının üstesinden gelmeliyiz. Doktorlarımız, sağlık memurlarımız hepsi gece gündüz demeden çalışıyor. Onların bu gayretlerine vatandaşlarımız da uymalı. Onların hakkını ancak sorumlu davranarak ödeyebiliriz. Salgın tehdidini bir an önce ortadan kaldırma seferberliğine davet ediyorum. Bu seferberlik dışarda ve içerdeki seferberliklerimiz kadar önemlidir.

"Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Her alanda ülkemize kazandırdıklarımız yeni dönemin altyapısıdır. Ülkemizin beraberliğini korumak suretiyle her türlü çabayı göstermeyi sürdüreceğiz. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Kendi vatandaşlarıyla birlikte tüm dostlarının ve kardeşlerinin ümidi haline dönüşen bu ülkenin her alanda daha da büyümesi için daha çok gayret göstereceğiz.

"Türkiye dayatılan ahlaksız harita ve belgeleri yırtıp atacak güce sahip"

Ülkemize ait darbe ve entrika senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız. ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmekte kararlıyız. Karşılaştığımız her kriz Türkiye'nin her alanda geldiği yerin manasını daha iyi anlatıyor. Kendi potansiyelini bilen bir Türkiye var. Bu hakikatleri karşımızdakiler de gayet iyi biliyor. Ülkemize karşı kurulan ittifakların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor. Biz her platformda, her görüşmede, her mesajda Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz. Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız harita ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin, diplomasinin diliyle anlayacaklar, ya da sahada yaşayacakları acı tecrübeyle anlayacaklar.

"Biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız"

Türk milleti her türlü saldırı ve bedel konusunda adeta şerbetlenmiş bir millettir. İçinden geçtiğimiz sürecin sonunda sahte bir refah içinde yaşayanlar düşünsün. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız.