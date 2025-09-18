Az Bulutlu 12.2ºC Ankara
Gündem
AA 18.09.2025 21:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TEKNOFEST'e katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TEKNOFEST'e katılacak
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu TEKNOFEST'in üçüncü gününde etkinliklerine katılacağını belirtti.

Erdoğan, "Yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

