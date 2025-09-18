Açık 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.09.2025 19:32

Türkiye UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna katkı sağlayan ilk ülke oldu

Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Gazze'ye yardım fonuna katkı sağlayan ilk ülke oldu.

Türkiye UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna katkı sağlayan ilk ülke oldu

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, örgütün Gazze'ye yardım fonuna ilişkin bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin bu fona katkı sağlayan ilk ülke olduğunu kaydeden Aybet, "Gazze'ye ilişkin tüm yardım konularında sesimizi daha fazla çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Aybet, toplantıda, uluslararası toplumda giderek daha fazla sesin İsrail'in eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirdiğini ve bunun Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu raporuyla da teyit edildiğini hatırlattığını vurguladı.

Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü “tek olur seçenek” gördüğünü bildiren Aybet, son dönemde çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanıma yolunda adım atmasını takdirle karşıladığını kaydetti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze UNESCO
Sıradaki Haber
YSK yarın CHP gündemiyle toplanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:46
Yerli zırh sistemi TEKNOFEST'te tanıtıldı
20:43
Ehliyetsiz sürücüye 37 bin lira ceza
20:39
Şehit Günay son yolculuğuna uğurlandı
20:25
Muğla açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı
18:48
İsrail, Tulkerim kentinde gözaltılarla "toplu cezalandırma ve sistematik işkenceleri" sürdürüyor
18:42
ABD Başkanı Trump: Putin, gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattı
TEKNOFEST İstanbul'un 2. gününde hava gösterileri
TEKNOFEST İstanbul'un 2. gününde hava gösterileri
FOTO FOKUS
İzmir'de toplanmayan çöpler bu kez de yangın çıkardı
İzmir'de toplanmayan çöpler bu kez de yangın çıkardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ