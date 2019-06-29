Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin yardım ve hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası toplumun yük paylaşması gerektiğini ifade ettiklerini belirten Erdoğan, uluslararası toplantılarda verilen sözler tutulmadan Türkiye'nin ilave adımlar atmayacağını söyledi.

Erdoğan, 4 milyonu aşkın mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu insanlar için Birleşmiş Milletler hesaplamalarına göre kullandığımız kaynağın miktarı 37 milyar doları aşmış bulunuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 milyonu aşkın mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu insanlar için Birleşmiş Milletler hesaplamalarına göre kullandığımız kaynağın miktarı 37 milyar doları aşmış bulunuyor.https://t.co/HHEYtBfL5q pic.twitter.com/Qf9rQzYOaf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2019

"FETÖ kimi batılı devletlerde himaye ediliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör tüm insanlığın, insani değerlerin düşmanıdır. Bunun için tüm devletlerin teröre terör deme erdemini göstermesi gerekiyor.https://t.co/HHEYtBfL5q pic.twitter.com/jbKy5c6vV7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2019

Erdoğan, insan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş batılı devletlerin temel insanlık sınavından geçemediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"FETÖ kimi batılı devletlerde himaye ediliyor. Terör akrep gibi eninde sonunda kendini besleyeni sokacaktır. Terör tüm insanlığın, insani değerlerin düşmanıdır. Bunun için tüm devletlerin teröre 'terör' deme erdemini artık göstermesi gerekiyor. Demokrasiye kasteden darbecilerin 'siyasi sığınmacı' kılıfı altında korunması ve kollanmasının faturası tüm insanlık için ağır olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör, tıpkı bir akrep gibi eninde sonunda kendini besleyen eli de sokacaktır.https://t.co/HHEYtBfL5q pic.twitter.com/8J5myJg5Hk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2019

"Yargılanmaları gereken yer İstanbul'dur"

Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulmasının uluslararası toplumun öncelikli görevi olduğunu belirten Erdoğan, faillerin yargılanmaları gereken yerin İstanbul olduğunu, çünkü suçun işlendiği yerin İstanbul olduğunu söyledi.

"Darbecilerin açıklamaları vicdanları tatmin etmekten uzaktır"

Muhammed Mursi'nin şehadetinin tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Muhammed Mursi’nin şehadeti tüm yönleriyle araştırılmalıdır. Mursi, şüpheli bir şekilde duruşma salonunda vefat etmiştir. Darbecilerin açıklamaları vicdanları tatmin etmekten uzaktır. Eğer bu tür olaylar yapanın yanında kar kalırsa şunu bilelim ki; dünyanın geleceği, dünya demokrasileri, siyaseti açısından da tehlikelidir." dedi.

Erdoğan, "Birçok batılı ülke ve insan hakları kuruluşu, Mısır’da verilen idam cezaları konusunda adeta üç maymunu oynuyor. Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar maalesef Mısır'daki idam cezalarına seslerini çıkarmıyor. Ne Kaşıkçı cinayetinin ne de Cumhurbaşkanı Mursi'nin şaibelerle dolu vefatının gündemden düşürülmesine izin verilmemelidir. Bu tür ölümlerde adli tıp kontrolü kesindir, bunun olması gerekir. Aksi takdirde burada şaibelerin olduğu açıktır, nettir." diye konuştu.

[Mursi'nin ölümü] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tür ölümlerde adli tıp kontrolü kesindir, bunun olması gerekir. Aksi takdirde burada şaibelerin olduğu açıktır, nettir.https://t.co/HHEYtBfL5q pic.twitter.com/gtXMzZ88ak — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2019

"Yaptırım olmayacağını Sayın Trump’tan dinlemiş olduk"

ABD ile S-400 gerilimi hakkında konuşan Erdoğan, "Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz, bu iş bitti. Yaptırım olmayacağını Sayın Trump’tan dinlemiş olduk. Atacağımız bu adımlarda Türkiye'nin egemenlik haklarına birilerinin müdahale etme gibi bir yetkisi yoktur, bunu da herkesin bilmesi lazım.

[ABD ile S-400 gerilimi] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptırım olmayacağını sayın Trump'tan dinlemiş olduk.https://t.co/HHEYtBfL5q pic.twitter.com/rLrtL9E6qU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2019

F-35'ler konusunda şu ana kadar ABD'ye 1 milyar 400 bin dolar ödemenin olduğunu belirten Erdoğan, "Burada biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda şu ana kadar bizim ABD'ye yaptığımız 1 milyar 400 bin dolar ödememiz var ve burada biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz.https://t.co/HHEYtBfL5q pic.twitter.com/TstMbcjSpz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2019

Kaynak: TRT Haber