Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangınla mücadelede İHA kullanımında Avrupa'da birinciyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında konuştu.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Hava sıcaklığı çok yüksekse, nem oranı çok düşükse ve hava rüzgarlı ise bırakın ormanı, ormanın yakınında hatta açık alanda ateş yakmamanız hayati önemdedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara ulaştırdık. Ülkemizin toplam yüz ölçümünün yüzde 30'unu ormanlarla kapladık, süsledik, zenginleştirdik. Yangında zarar gören yerlerin ağaçlandırılmasını bir sonraki yılın sonuna kadar mutlaka yapıyoruz".

Orman yangını ile mücadelede Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yer altı ve üstü kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanılması ülkeler için en temel önceliklerden birini teşkil ediyor. Tüm bu sorunlarla elbette biz de yüz yüze geliyoruz.

En büyük zenginliklerimizden biri ormanlarımız tehlike altındadır. Artan sıcaklıklar, kuraklıklar ormanlarımız için ciddi tehditler barındırıyor. 2024, son 145 yılın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. 2025 bir önceki yıla göre daha sıcak olacak".

"Yangınla mücadelede Avrupa'da birinciyiz"

Orman yangınlarıyla mücadele araçlarımızın sayısı bin 786'ya çıktı. 130 bini aşkın orman yangını gönüllümüz yeşil vatan için çalışıyor. Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke konumundayız. 105 helikopter ve İHA'larla anında müdahale ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerin konser ve reklama ayırdığı bütçeden daha azını deprem, yangın gibi kritik kalemlere ayırmasına da tepki göstererek, şunları ifade etti:

"Belediyeler deprem, yangın gibi kritik kalemlere daha fazla bütçe ayırmalı"

"Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi yangına müdahale gibi kritik kalemlerden katbekat fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz. Milletimizin çoluk çocuğunun boğazından keserek verdiği vergilerle oluşturulan kaynakların keyfi değil etkin ve verimli harcanması şarttır. Muhalif muvafık fark etmeksizin tüm belediyelerimizin bu hassasiyetle hareket etmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz yeşil vatanımız için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya orman varlığımızı en güçlü şekilde koruyup geliştirmeye devam edeceğiz. Ağaçlarımızı korumak, ormanlarımızı yaşatmak, gelecek kuşaklara nefes alan bir Türkiye bırakmak için aralıksız çalışmayı sürdüreceğiz".